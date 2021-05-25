الاتحاد الأوروبي يجمد استثمارات بـ 3 مليارات يورو في بيلاروسيا

2021/05/25 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين أن بروكسل جمدت 3 مليارات يورو في شكل استثمارات كانت مخصصة إلى بيلاروسيا.

وقالت فون دير لاين لدى وصولها إلى القمة الأوروبية: “هناك حزمة اقتصادية واستثمارية بـ 3 مليارات يورو كانت جاهزة للصرف، جُمدت حتى تصبح بيلاروسيا ديمقراطية”.

وتابعت “سنمارس الضغط على النظام حتى يحترم في النهاية حرية الصحافة وحرية الرأي”.

وأكدت السياسة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي “يدرس فرض عقوبات ضد قطاع الطيران في بيلاروسيا” ودعت إلى “الإفراج الفوري” عن الصحافي رومان بروتاسيفيتش “المختطف” في مطار مينسك.

وأجبرت السلطات البيلاروسية طائرة كان الصحافي على متنها على هبوط اضطراري أثناء الرحلة من أثينا إلى فيلنيوس.

ووفقاً للمسؤولة، تدرس المفوضية، توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا، والتي تضم حاليا 88 شخصا و77 كيانا، بما في ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وابنه ومستشاره فيكتور لوكاشينكو.

وقبل ساعات من بداية القمة، استدعت دائرة العمل الخارجي الأوروبي سفير بيلاروسيا لدى الاتحاد لإبلاغه برفض ما حدث، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحافي المعارض.

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