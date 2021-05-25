2021/05/25 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن واتس آب، حظر حسابات 15 ناشطاً يمينياً إسرائيلياً، بينهم الناشط بنتسي خوفشين، وزوجة عضو الكنيست ايتمار بين غفير، وجميعهم من حزب “عوتسماة يهوديت”، اليميني المتطرف، ومنظمة لاهافا العنصرية.

ونقل موقع “i24 news” أن وزارة القضاء طلبت من شركة فيس بوك مالكة واتس اب حظر حسابات النشطاء.

ومن جهتها قالت شركة فيس بوك للقناة إنها تعلق “الحسابات التي لا تتوافق مع سياساتنا لمنع الانتهاكات وفقاً لسياساتنا أو القانون المحلي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“واتس اب” يحظر حسابات متطرفين إسرائيليين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“واتس اب” يحظر حسابات متطرفين إسرائيليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).