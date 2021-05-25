2021/05/25 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي وإنما أولادنا بيننـــــــــــــــا ---- تمشي علـــــــــــى الأرض إن هبت الريح على بعضهم ---- لامتنعت عيني من الغمض والشاعر الشعبي الراحل الحاج زاير يقول عن الابن : (بكلبي وأخاف عليك جا وين أضمك).



الشهداء الأبطال والجرحى الشجعان لكل واحد منهم والد ووالدة وإخوان وأخوات وأبناء وزوجة إذا كانوا متزوجين وإذا رحل عنهم أب أو ابن أو أخ أو أخت أو زوج ليس من السهولة فقدانه ورحيله وإنما تبقى أثار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم ؟ - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم ؟ - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).