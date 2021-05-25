بعدا صعود أمس بأكثر من 3%.. أسعار النفط تواصل الارتفاع في الاسواق العالمية

2021/05/25 | 10:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تواصل أسعار النفط اليوم الثلاثاء الارتفاع، بعد أن قفزت أمس بأكثر من 3% في ظل توقعات بطلب وفير على النفط تغذيه حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19.وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 68.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.06% إلى […]

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