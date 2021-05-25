المالكي : لا تأجيل للانتخابات وستجري في موعدها

2021/05/25 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات النيابية لن تؤجل وستجري في موعدها المحدد.

وقال المالكي في بيان، ان ، هناك حديث في الاونة الاخير تحدث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، الا اننا نؤكد، ان "الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل لها ، رافضا لـ "حكومة الطوارئ لانها تعني تمردا على الديمقراطية واصول تداول السلطة برلمانيا والاساءة والانتقاص من ارادة الشعب العراقي الذي حزم امره للمشاركة الواسعة في الانتخابات".

وأضاف، انه "لا تضييع لجهد المفوضية العليا للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات، داعيا القوى السياسية والاجتماعية لاعلان رفضهم لفكرة التأجيل والاصرار على اقامتها".

وطالب "الحكومة بالتخطيط والعمل بجد وحزم على توفير بيئة امنية تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير".

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