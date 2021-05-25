قوات حفظ النظام تمنع أي تجمع للمتظاهرين في ساحة التحرير

2021/05/25 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

منعت قوات حفظ النظام المتواجدة في ساحة التحرير ببغداد، اليوم الثلاثاء، أي تجمع للمتظاهرين في الساحة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "مئات العناصر من قوات حفظ النظام تنتشر في ساحة التحرير، وتمنع أي تجمع للمتظاهرين هناك".

وأوضح، ان "هناك فرق من قوات حفظ النظام تقوم بالاستفسار من أي تجمع حتى لو كان على مستوى افراد لا يتعدى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة بأسباب التجمع وتقوم بتفريقهم".

واعلن نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن تظاهرة وصفت بالمليونية اليوم، تحمل شعار (من قتلني)، للمطالبة بالخدمات والكشف عن قتلة النشطاء والصحفيين.

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