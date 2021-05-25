فيديو من ساحة النسور الآن: هتافات ضد جماعات ’الكاتم’ وأتباع ’الجيران’

2021/05/25 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ندد عشرات المحتجين في ساحة النسور بالعاصمة بغداد، بالتدخل الخارجي، فيما طالبوا بالكشف السريع عن المتورطين باغتيال الناشط إيهاب الوزني.

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