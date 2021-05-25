خبيرة تجيب.. لماذا يجب عدم التخلي عن السكر تماما؟

2021/05/25 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أوضحت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، لقناة “موسكو 24″، لماذا يجب عدم استبعاد السكر تمامًا من النظام الغذائي.وبحسب الخبيرة، لا يمكن لجسم الإنسان أن يعيش بدونه، لأن أدمغتنا تعمل بشكل حصري بمساعدة الغلوكوز.وقالت سولوماتينا: “نحن لا نعيش بدون سكر.إنها مسألة أخرى أن كمية زائدة منه تدخل أجسامنا.وفي الوقت نفسه، […]

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