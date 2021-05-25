بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة.. وزيـر الداخليـة يتـرأس اجتماعـاً أمنيـاً لقادة شرطة المحافظات

2021/05/25 | 10:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، الخطط الأمنية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً لقادة شرطة المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «وزير الداخلية عثمان الغانمي، ترأس اجتماعاً أمنياً بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ضم قادة الوزارة وجميع قادة شرطة المحافظات والدوائر التخصصية كافة، والدوائر التي لها تماس مباشر مع المواطنين، بينها الشرطة المجتمعية وشؤون العشائر».

واضاف البيان انه «جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة الخطط الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين».

واكد الوزير على «تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع مناطق البلاد، وتعزيز الثقة بين رجل الأمــــن والمواطن وتفعيل دور شرطــــة المرور»، فــــيما وجــه الوزير بــــعدد من التــعليــــمات التي من شأنها تطوير العمل الأمني وتعزيز الاستقرار.

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