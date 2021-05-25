2021/05/25 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

( الاستخبارات العسكرية تطيح باثنين من ابرز عناصر ما تسمى بفرقة ذات الصواري الارهابية في تلعفر بنينوى //////////////////تاكيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي.



ووفقاً لمعلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول تواجد عدد من ابرز ارهابيي ما تسمى ب(فرقة ذات الصواري ) الارهابية في قرية تمارات التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى .تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.حيث توجهت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وباسناد من قوة تابعة للفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من شعبة مكافحة زمار بالتوجه نحو الهدف حيث تمت مداهمة منزله والقاء القبض على احدهم. وبعد تقاطع المعلومات تم التوصل للارهابي الثاني بنفس القرية والقبض عليه .وتم تسليمهما لجهة الطلب لكونهما مطلوبان للقضاء بموجب مذكرتي قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة باثنين من ابرز عناصر فرقة ’’ذات الصواري’’ الارهابية في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة باثنين من ابرز عناصر فرقة ’’ذات الصواري’’ الارهابية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).