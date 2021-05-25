اسبانيا تدعو المغرب الى احترام الحدود المشتركة

2021/05/25 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اسبانيا المغرب الى احترام حدودهما المشتركة بعد دخول أكثر من ألف مهاجر الى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي بينهم ألف قاصر لا يزالون فيه بحسب السلطات.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال قمة أوروبية في بروكسل الاثنين إن … Readmore

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