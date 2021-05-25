زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو واشنطن ومجموعة السبع الى تكثيف الضغط على النظام

2021/05/25 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا الثلاثاء واشنطن ومجموعة السبع الى تصعيد الضغط على نظام بيلاروس بعد تحويل مسار طائرة “راين اير” واعتقال معارض كان على متنها والذي أثار موجة تنديد دولية.في اتصال مع مستشار الأمن … Readmore

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