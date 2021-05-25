كميات كبيرة من المتفجرات على الطرق الرئيسية في جنوب العراق

2021/05/25 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني في شرطه ذي قار، الثلاثاء، بتفكيك 5 عبوات ناسفة على الطريق الدولي السريع داخل حدود المحافظة، معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي للجيش الامريكي .

وقال المصدر لـ NRT عربية، (25 أيار 2021)، ان "احدى الدوريات التابعة لمكتب مكافحة متفجرات ذي قار عثرت على 5 عبوات ناسفة على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة، فيما توجهت مفارز مكافحة المتفجرات لتفكيكها ".

واضاف المصدر، ان "العبوات كانت موضوعة على حافة الطريق وهي عبارة عن عبوة تحتوي بداخلها مادة C4"، موضحا انه "تم معالجتها وتأمينها حسب الاجراءات القياسية المتبعة لدى خبراء مكافحة المتفجرات ".

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