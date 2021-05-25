النفط تؤكد مضاعفة كميات الوقود المجهزة الى المولدات الحكومية والاهلية

2021/05/25 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، مضاعفة كميات الوقود المجهزة الى المولدات الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (25 آيار 2021) إن "الوزارة حرصت على توفير جميع انواع الوقود الكفيلة بتشغيل المحطات الكهربائية في عموم البلاد طيلة المدة الماضية وهي من تقوم بتوفير جميع أنواع الوقود كالغاز والفيول أويل والنفط الخام وزيت الغاز لضمان تشغيل وإدامة عمل المحطات الكهربائية والتي بالنتيجة ترفد المواطنين بالطاقة"، مؤكدا "التزام الوزارة بتوفير كافة أنواع الوقود مستقبلا".

وأضاف أن "الوزارة وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، عمدت أيضا الى مضاعفة الكميات المجهزة من مادة الكاز أويل الى المولدات الحكومية والأهلية من 10 لترات لكل (كي في) الى 20 لترا في بغداد والمحافظات لضمان تعويض ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي".

من جانب آخر، قال المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إنه خلال زيارة وزير الكهرباء ماجد حنتوش الى إيران، تم بحث جميع المتعلقات بشأن إطلاق المستحقات المالية لدفعات الغاز، مشيرا الى أنه "تم تقديم جملة من المقترحات لجدولة الديون على العراق، وقام الجانب الإيراني بدراستها، ولغاية الآن لم يتم الرد من قبلهم"، فيما اكد أن "لدى الوزارة خطة جاهزة لزيادة ساعات التجهيز مطلع الشهر المقبل".

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