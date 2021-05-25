قائمة أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/05/25 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء (25 أيار 2021) بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 148,850 السعر في الصيرفات (تقريبي) 148,250 149,250 البصرة / بورصة 149,000 اربيل / بورصة 149,050 الموصل / بورصة 149,100 السليمانية/ بورصة 149,100

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