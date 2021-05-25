اعتقال خلية ارهابية في بابل

2021/05/25 | 11:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية إرهابية في محافظة بابل كانت تعمل بما يسمى بقاطع جنوبي بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على 8 ارهابيين ضمن خلية ارهابية عملت ضمن عصابات داعش الارهابية بما يسمى بجنوب بغداد.

واضاف البيان: ان الخلية الارهابية كانت تنشط في منطقة جرف النصر ضمن محافظة بابل في نقل الارهابيين الانتحارين ونقل ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الامنية والمواطنين واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية.

وتابع البيان: ان الارهابيين اعترفوا خلال التحقيقات الاولية معهم بتنفيذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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