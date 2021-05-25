المالكي يجدد رفضه الدعوات لحكومة الطوارئ وينتقد تصريحات تأجيل الانتخابات بأي حجة او سبب

2021/05/25 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفضه الشديد لدعوات اعلان حكومة الطوارئ وتاجيل الانتخابات ، مبينا ان تلك الخطوة تعني تمردا على الديمقراطية واصول تداول السلطة السلمي.وقال المالكي في بيان ان ” الحديث تزايد في الاونة الاخير عن … Readmore

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