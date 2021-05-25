إسبانيا: علاقتنا مع المغرب استراتيجية لكن يجب أن تستند إلى ركيزتين

2021/05/25 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت إسبانيا المغرب إلى احترام حدودهما المشتركة بعد دخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي بينهم ألف قاصر لا يزالون فيه بحسب السلطات.

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