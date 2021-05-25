المالكي: الانتخابات لن تؤجل وستجري في موعدها المحدد وحكومة الطوارئ تمرد على الديمقراطية

2021/05/25 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن الانتخابات النيابية لن تؤجل وستُجري في موعدها المحدد.

وفي بيان له عبر المالكي عن رفضه لحكومة الطوارئ معتبرا إياها تمردا على الديمقراطية واصول تداول السلطة برلمانيا والاساءة والانتقاص من ارادة الشعب العراقي الذي حزم امره للمشاركة الواسعة في الانتخابات مبينا ان المفوضية العليا للانتخابات قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات.

ودعا المالكي القوى السياسية والاجتماعية لإعلان رفضهم لفكرة التأجيل والاصرار على اقامتها مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بالتخطيط والعمل بجد وحزم على توفير بيئة آمنة تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير

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