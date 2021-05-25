أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل يسجلان قفزة طفيفة

2021/05/25 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وصعد سعر خام البصرة الخفيف المورد لآسيا، إلى ثمانيةٍ وستين دولاراً وسبعةٍ وستين سنتاً للبرميل، في حين ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل، الى ثلاثةٍ وستين دولاراً وأربعة وثمانين سنتاً للبرميل، وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث وصل سعر الخام العربي الخفيف السعودي إلى ستةٍ وستين دولارا وخمسة وستين سنتا للبرميل، ووصل سعر مزيج مربان الإماراتي إلى ستة وستين دولارا وستة وثمانين سنتا للبرميل.

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