الإعلام الأمني: ضبط كميات من مخدر الحشيشة والكرستال في ميسان

2021/05/25 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، بأن قوة من الرد السريع داهمت أوكار عصابات المخدرات في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان، أن قوة من اللواء الرابع في فرقة الرد السريع وبجهود استخبارية متميزة، نفذا، صباح الثلاثاء، حملة مداهمة وتفتيش أوكار عصابات المخدرات في ناحية العزير بمحافظة ميسان.

وأضاف بيان الخلية، أن القوة ضبطت ثلاثة وستين كيس حشيشه وأحد عشر كيس كرستال، فضلا عن ست حشوات قاذفة آر بي جي سقن، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

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