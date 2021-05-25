2021/05/25 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خلية الإعلام الأمني: القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد

خلية الإعلام الأمني: المندسون حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث الفوضى أثناء التظاهرات

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