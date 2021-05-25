مديرية شؤون الإقامة تلقي القبض على عدد من الأجانب المخالفين لقانون الإقامة

2021/05/25 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ألقت ملاكات مديرية شؤون الإقامة، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من الأجانب بجنسيات مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧.

وقال بيان للمديرية، أن "جهود ملاكاتها مستمرة لملاحقة الأجانب المخالفين، مطالبة المواطنين بعدم إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".

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