2021/05/25 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير

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