الكشف عن عملية خطيرة تخص تسويق الحنطة.. بيع حبوب “معفرة” مخصصة للزارعة وليس للاستهلاك البشري

2021/05/25 | 12:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت نائبة عن بابل، قيام بعض المزارعين بتسويق حبوب الحنطة “المعفرة” المخصصة للزارعة، والقيام ببيعها الى المطاحن ووزارة التجارة بدلا من زراعتها، فيما اعتبرت هذه الخطوة فاسدة فضلا عن مايترتب على هذه العملية من خطورة

وقالت النائبة السابقة عن محافظة بابل زينب ثابت الطائي في تصريح صحفي إن “هذه البذور المعفرة تسلم الى المزارعين لأغراض الزراعة وليس للتسويق وبسعر مدعوم من الحكومة وبالتالي فان تسويقها لصالح وزارة التجارة يعتبر نوع من انواع الفساد”.

واضافت ان “هذه البذور المعفرة غير صالحة للاستهلاك البشري ولها تأثير مباشر على صحة المواطن وهو ارهاب من نوع آخر”، مؤكدة أن “تسويق الحنطة المعفرة يضاف إلى سلسلة الفساد في محافظة بابل”.

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