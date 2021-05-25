النزاهة تطيح منتحل صفة مدير عام استخدم ’حيلة شيطانية’ لجني الأموال  

2021/05/25 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضـبط متهم ينتحـل صفة مديـر عام في أحـد الأجهـزة الرقابية.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيار 2021)، إنه "تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط شخص ينتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية متلبساً بالرشوة؛ لقاء غلق ملفات ادعى وجودها بحق صاحب مؤسسة أهلية".

وأضافت، "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتمكن فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بعد انتقاله إلى أحد (الكوفيهات) الشعبية في أحد أحياء العاصمة بغداد، من ضبط رئيس عصابة متلبساً بتسلم رشوة مقدارها (5000) آلاف دولار مقابل وعود كاذبة بغلق ملفات فساد ادعى وجودها مقامة ضد رئيس مؤسسة أهلية".

وتابعت الدائرة وفق البيان، أن "الفريق تمكن أيضاً من ضبط جميع أفراد العصابة الآخرين"، لافتة إلى أن "التحقيقات الأولية قادت إلى إقدام أفراد العصابة على انتحال صفات رسمية في مُؤسسات الدولة بقصد بابتزاز المواطنين، لقاء تسلم مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة بغلق ملفات فساد يدعون أنها موجودة وباستطاعتهم غلقها عبر المتهم الرئيس الذي ينتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية".

وتابع، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بصددها".

وختم البيان، "وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تمكنها من ضبط متهمٍ ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابية"، مبينة أنه "يطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة".

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