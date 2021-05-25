العراق: مصرع واصابة 5 اشخاص

2021/05/25 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثي سير منفصلين جنوب وشمال مدينة الناصرية.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (25 آيار 2021) ان "حادث انقلاب على الطريق السريع الرابط بين الناصرية والشطرة شمال الناصرية لعجلة نوع تويوتا كراون اسفر عن مصرع مواطن يبلغ من العمر 39 عاما من سكنة قضاء الشطرة".

وذكر المصدر ان "حادث اخر سجل بعد انقلاب عجلة صالون على الطريق الرابط بين محافظتي البصرة و ذي قار في منطقة ام عنيج، نتج عنه اصابة سائق العجلة وثلاث أشخاص اخرين بجروح خطيرة ".

وبين المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادثين وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي والجرحى لمستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج".

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