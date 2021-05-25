2021/05/25 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير في بغداد، فيما أشارت الى أن هؤلاء حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث الفوضى في في أثناء التظاهرات.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إلقاء القبض على أربعة أفراد مندسين من قبل قوات حفظ النظام قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد في الساعة الحادية عشرة صباحاً يحملون في حقائبهم أسلحة جارحة".وأضافت أن "هؤلاء حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث نوع من حالة الشغب والفوضى في أثناء التظاهرات"، مشيرة الى أن "قوات حفظ النظام قامت بتسليمهم الى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: المندسون حاولوا احداث الفوضى اثناء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: المندسون حاولوا احداث الفوضى اثناء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).