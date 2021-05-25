تدريب الكلاب لاكتشاف مصابي كورونا في بريطانيا

2021/05/25 | 12:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يمكن للكلاب المدربة تحديد الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا”.علاوة على ذلك، يمكن للحيوانات التعرف على الشخص المصاب حتى عندما لا تظهر عليه أعراض.توصل إلى هذا الاستنتاج علماء بريطانيون بعد إجراء دراسة، وفقًا للمادة المنشورة على موقع “Phys.org”.تساءل الباحثون، في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، عما إذا كانت الكلاب تلتقط الرائحة المميزة […]

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