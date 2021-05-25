دراسة “مبهرة” قد تنفي الحاجة للقاحات.. أخبار مفرحة لفئة معينة من المصابين بكورونا

2021/05/25 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال علماء في كلية الطب، بجامعة واشنطن في سانت لويس، إن الأشخاص الذين تعرضوا لحالات إصابة خفيفة بفيروس “كورونا”، لا يصابون مرة أخرى بالمرض.وأكد الأطباء أن الإصابة الخفيفة بفيروس “كورونا” تعزز إنتاج الأجسام المضادة طوال الحياة، واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى منخفضة للغاية.وشملت الدراسة 77 متطوعًا، تم إجراء […]

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