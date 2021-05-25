والمهجرون السوريون... انتخبوا... آخر صرخة... - غسان صابور

2021/05/25 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور أعلنت السلطات السورية الشرعية..



أن السوريين المهجريين صوتوا بالملايين...



ولكن دون ذكر أو تحديد لمن صوتوا...



حيث أن الوثيقة التي وزعت على النت باللغة العربية..



كانت تشبه وثيقة إخراج قيد مدنية لا أكثر...



ولكن لم توضح اختيار أحد المرشحين...



بالإضافة أن هنا بفرنسا..



لا توجد أية تمثيلية ديبلوماسية سورية أو قنصلية..



كلها مغلقة من عدة سنوات...



بالإضافة أن وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت..



ألا انتخابات رسمي ......





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