2021/05/25 | 12:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطابي ينفي سقوط شهداء بين صفوف المتظاهرين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطابي ينفي سقوط شهداء بين صفوف المتظاهرين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).