2021/05/25 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، تقارير عن استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى، علي لاريجاني، مع تأكيد مجلس صيانة الدستور المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض المنافسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيران.. المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض الانتخابات الرئاسية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيران.. المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض الانتخابات الرئاسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).