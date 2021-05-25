الاستخبارات العراقية تقبض على خلية تابعة لداعش في بابل

2021/05/25 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، اليوم

الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية

تابعة لتنظيم داعش في بابل كانت تعمل

بما يسمى "قاطع جنوبي بغداد".

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في

بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات

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