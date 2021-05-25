في اليابان.. بيع ثمرتي شمام بوباري بـ25 ألف دولار

2021/05/25 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمام من الفاكهة التي يعشقها

الكثيرين، لمذاقها اللذيذ وسعرها الذي

يناسب الجميع، ولكن في اليابان الأمر

مختف، حيث بيعت ثمرتا شمام يوباري

الأكثر طلبا بمبلغ 2.7 مليون ين (حوالي 25

ألف دولار) في مزاد تقلي

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