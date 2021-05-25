أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية

2021/05/25 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون أسعار صرف الدولار في

الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء (25 أيار

2021) بحسب رصد مختصين.

بغداد - بورصة الكفاح

148,850

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السعر في الصيرفات (تقريبي)

148,250

149,250

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