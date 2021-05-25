النزاهة: تضبط منتحل صفة مدير عام في احد الاجهزة الرقابية 

2021/05/25 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضـبط متهم ينتحـل صفة مديـر عام في أحـد الأجهـزة الرقابية.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط شخص ينتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية متلبساً بالرشوة؛ لقاء غلق ملفات ادعى وجودها بحق صاحب مؤسسة أهلية”.وأضافت ان “دائرة التحقيقات في الهيئة، […]

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