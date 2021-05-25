خلية الاعلام الامني توضح تفاصيل القبض على اربعة مندسين قرب ساحة التحرير - عاجل

2021/05/25 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت قوات حفظ النظام، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القاء القبض على أربعة مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير التي تشهد تظاهرات مطالبة بالخدمات والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وقال بيان لخلية الاعلام الامني، ان "مفارز امرية حفظ القانون تمكنت من القاء القبض على اربعة مندسين قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وتم العثور على اسلحة جارحة في حقائبهم".

وأضاف البيان، ان "المتهمين اعترفوا بمحاولتهم اختراق الخطوط الامامية للتظاهرات واحداث حالة من الشغب والفوضى اثناء التظاهر، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بصددهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات معهم".

وأوضح البيان، ان "هذا الاجراء جاء استمراراً لجهود تأمين التظاهرات والحفاظ على سلميتها ونبذ تصرفات البعض ممن يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي".

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