خلية الإعلام: توجيهات من القائد العام بحماية التظاهرات

2021/05/25 | 12:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر المسلحة.

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وقالت الخلية في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، تابعها "ناس" (25 أيار 2021)، إن "القوات الأمنية باشرت بمهمة تأمين التظاهرات بمهنية وحرص عال"، مشيرة الى انه تم "القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد".

وأوضح البيان أن "المندسين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية واحداث الفوضى اثناء التظاهرات".

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