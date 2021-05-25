الاطاحة بأخطر زعيم عصابة في بغداد متلبسا بهذه الجريمة

2021/05/25 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، من ضبط شخص ينتحل صفة مدير عام في احد الأجهزة الرقابية متلبسا بالرشوة، لقاء غلق ملفات ادعى وجودها بحق صاحب مؤسسة أهلية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 أيار 2021)، ان "عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، حيث تمكن فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بعد انتقاله إلى أحد (الكوفيات) الشعبية في أحد أحياء العاصمة بغداد، من ضبط رئيس عصابة متلبسا بتسلم رشوة مقدارها (5000) آلاف دولار مقابل وعود كاذبة بغلق ملفات فساد ادعى وجودها مقامة ضد رئيس مؤسسة أهلية".



وتابعت الدائرة، أن "الفريق تمكن أيضا من ضبط جميع أفراد العصابة الآخرين".

واضاف البيان، ان "التحقيقات الأولية قادت إلى إقدام أفراد العصابة على انتحال صفات رسمية في مؤسسات الدولة بقصد بابتزاز المواطنين لقاء تسلم مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة بغلق ملفات فساد يدعون أنها موجودة وباستطاعتهم غلقها عبر المتهم الرئيس الذي ينتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية".

واوضح، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بصددها".

ويذكر ان الهيئة أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تمكنها من ضبط متهم ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابية، موضحة أنه يطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة.





N.A

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