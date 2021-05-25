حاملين اسلحة.. الكشف عن مندسين داخل تظاهرات بغداد

2021/05/25 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، القبض على 4 مندسين قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، اليوم (25 آيار 2021) انه تم "القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضافت أن "هؤلاء حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث نوع من حالة الشغب والفوضى في أثناء التظاهرات"، مشيرة الى أن "قوات حفظ النظام قامت بتسليمهم الى الجهات المختصة".

وانطلقت صباح اليوم عدة تظاهرات في العاصمة تحضيرا لتظاهرة كبرى ضد قتل المحتجين

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