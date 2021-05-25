2021/05/25 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني: أوامر القائد العام بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر المسلحة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:17

واع/

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