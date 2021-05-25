وزير التجارة: الحكومة تدعم الفلاحين بغرض تأمين الأمن الغذائي في العراق

2021/05/25 | 12:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تفقد وزير التجارة، علاء الجبوري، مواقع الخزن والاستلام في صومعة خان ضاري ببغداد، واطلع على آليات تسويق الحنطة وانسيابية دخول كميات الحنطة وإجراءات الفحص المختبري وسحب العينات.وأكد الوزير، خلال زيارته لصومعة خان ضاري وفقا لبيان لوزارة …

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