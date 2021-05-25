وزارة عراقية تفتح باب التعين للخريجين

2021/05/25 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، اتفاق وزيرها مع شركة (Schlumberger)‏ الامريكية العاملة بقطاع الخدمات النفطية في حقول النفط العراقية بالبصرة، على تعيين المهندسين الثلاثة الاوائل من الجامعات العراقية الحكومية للسنوات الـ 3 الاخيرة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 أيار 2021)، ان "هذا القرار جاء خلال لقاء الوزير اليوم مع المدير الاقليمي للشركة الامريكية، في اطار مساعيه لتوفير فرص العمل للكوادر العراقية ودفعها لكسب الخبرة والمهارة عن طريق العمل مع الخبرات الاجنبية الماهرة في قطاع النفط".

هذا وتعد شركة شلمبرجير، واحدة من أكبر شركات العالم تعمل التي في مجال خدمات حقول النفط ولها نشاط في 85 دولة ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص من 140 جنسية.

N.A

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