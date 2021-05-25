الصحة تكشف عن إجراءات جديدة لتجنب تكرار الحرائق

2021/05/25 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – محمد الطالبيكشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لتجنب تكرار الحرائق.وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دوائر التفتيش والمشاريع والأمور الفنية في الوزارة أرسلت فرقاً الى المستشفيات لتقييم مستوى تأمين شروط السلامة"، لافتاً الى أن "الصحة أصدرت تعليمات بتأهيل منظومات الحريق والدفاع المدني، وتفسير مستلزمات السلامة في المستشفيات".وأضاف أن "الوزارة أوعزت الى مدراء المستشفيات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح منظومات الحريق في المؤسسات الصحية"، مؤكداً أنه "تم رصد المبالغ اللازمة لذلك".وتأتي هذه الإجراءات تلافياً لتكرار حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أدى الى استشهاد 82 مواطناً وإصابة 110 آخرين.

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