لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناشد الكاظمي بأيقاف اي قرار او موافقة استثمارية للأراضي المحيطة بمطار بغداد

2021/05/25 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

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لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناشد رئيس الوزراء بأيقاف اي قرار او موافقة استثمارية للاراضي المحيطة بمطار بغداد لما فيها من فساد وهدر للمال العام بمقدار (اربعون ترليون وستمائه مليار دينار)

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