العبادي يطلق حملة لضمان حق المشاركة بالانتخابات دون ترويع أو فرض إرادات

2021/05/25 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الحملة الوطنية دعني أُشارك لضمان حق المرشحين والناخبين بالمشاركة بالانتخابات القادمة دونما ترويع أو فرض إرادات.

وطالب العبادي من خلال هذه المبادرة المؤسسات الحكومية والقوى السياسية ضمان حق المشاركة الانتخابية النزيهة والآمنة والعادلة..



مبينا ان عدم المشاركة في الانتخابات يضرب النظام وشرعيته بالصميم..



اذ ان صندوق الاقتراع هو الرحم الولّاد للسلطات السياسية للبلاد، وعدم المشاركة سيتمخض عنه سلطات فاقدة للشرعية او حزبية نفعية محاصصية، ولا يجدد دماء السلطات بقوى ونخب وسياسات جديدة.

وأشار العبادي الى ان مقاطعة الانتخابات تصب بمصلحة قوى الأمر الواقع، ولا تغيّر شيئاً بل ستكرس المحاصصة والفساد وارتهان الإرادة، وتعزز من تشظي وفشل النظام والدولة.

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