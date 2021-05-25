الهند تسجل نحو 222 ألف إصابة جديدة بكورونا في حصيلة هي الأقل منذ 40 يوما

2021/05/25 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الجهات الصحية في الهند حصيلة للإصابات بفيروس كورونا هي الأقل خلال الأربعين يوما الماضية.

وأظهرت أحدث البيانات في الهند تسجيل نحو مئتين واثنين وعشرين ألف إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما يمثل تراجعا نسبيا في حصيلة الاصابات بالمقارنة مع الأسابيع الماضية والتي كانت تشهد تسجيل أكثر من اربع مئة الف إصابة يوميا، لكن الرقم الجديد رفع مجمل عدد المصابين الى نحو سبعة وعشرين مليونا، في وقت يؤكد فيه الخبراء ان الاعداد الحقيقية على ارض الواقع أكثر بمرتين او ثلاث مرات من الاعداد المعلنة.

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