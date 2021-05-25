2021/05/25 | 13:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذير أمني..الدواعش يعملون على إعادة تنظيم نفسه بأطراف كركوك

كشفت اللجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن تحرك لتنظيم داعش الارهابي بأطراف محافظة كركوك يقود لإعادة تنظيم نفسه.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي، إنه "حسب المعلومات المتوفرة فإن تنظيم داعش متركز بأطراف محافظة كركوك خصوصا في ناحية الرياض وقضاء الحويجة"، مشيرا إلى إن "التنظيم يحاول استغلال التشنج الأمني الحاصل بكركوك بين الاجهزة الأمنية وحرس الإقليم لإعادة تنظيم نفسه".

وأضاف إن "عناصر داعش يحاولون استغلال الوضع في كركوك، على اعتبار أن المحافظة تختلف عن باقي المحافظات، وفيها صراعات داخلية بين الأحزاب للسيطرة على المحافظة".

وبين الغانمي، إن "داعش لم ينتهِ وما يزال فكراً، ويحاول استغلال التوتر الأمني لإعادة تنظيم صفوف عناصره بأطراف كركوك".

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