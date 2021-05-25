ماكرون يفوز على لوبان في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية 2022

2021/05/25 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف استطلاع رأي لنوايا التصويت نشر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيفوز على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء، أن ماكرون سيحصل على ما يتراوح بين 25 و28 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، وفقاً لاستطلاع مؤسسة “إيفوب-فيدوسيال” لصالح صحيفة “لو فيغارو” ومحطة “إل سي آي”.

من ناحية أخرى، ستحصل لوبان على ما بين 27 و30 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، وفقا للاستطلاع الذي نُشر في عدد اليوم من “لو فيغارو”، ثم سيحقق ماكرون فوزاً بـ 54 % في الجولة الثانية من الانتخابات، مقابل 46 % للوبان.

وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت بين 18 و20 مايو (أيار) الجاري، 1363 شخصاً بالغاً.

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